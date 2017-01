Napoli in blessuretijd langs Sampdoria

Napoli keek zaterdagavond lang tegen een achterstand aan in het eigen Stadio San Paolo. Een ongelukkige poging de bal tegen te houden van de Albanese voetballer Elseid Hysaj belandde in het eigen doel. Napoli ging op jacht naar de gelijkmaker en deed dat het laatste half uur tegen tien man. De Argentijn Matías Silvestre van Sampdoria moest na zijn tweede gele kaart vertrekken.

Invaller Manolo Gabbiadini bracht de thuisploeg op gelijke hoogte. In een alles of niets aanval in de 95e minuut legde de Kroaat Ivan Strinic de bal goed terug en was het de 26-jarige verdediger Lorenzo Tonelli die in zijn eerste wedstrijd voor Napoli alsnog de zege veiligstelde.