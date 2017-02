Napoli klaar voor Real Madrid na 18de ongeslagen wedstrijd op rij

Napoli is nu al 18 wedstrijden op rij ongeslagen, waarvan 13 in de competitie. Door de 2-0 winst op Genoa herovert Napoli de tweede plaats in de Serie A, al kan AS Roma deze bij winst op Crotone morgen weer overnemen.



De Poolse middenvelder Piotr Zielinski zorgde vijf minuten na rust voor een Napolitaanse voorsprong in het Stadio San Paolo. Emanuele Giaccherini, die de geschorst José María Callejón verving, zorgde na 68 minuten voor de 2-0 voor Napoli.



Dries Mertens, dit seizoen al goed voor 16 treffers in 21 competitieduels, kwam vanavond niet tot scoren. Hij werd na 78 minuten vervangen door Leonardo Pavoletti. Mertens maakte vorige week in het met 1-7 gewonnen uitduel bij Bologna al zijn derde hattrick van het seizoen. Ook de Slowaakse aanvoerder Marek Hamsik scoorde vorige week drie keer. Hij werd ook vroegtijdig naar de kant gehaald met oog op de aanstaande confrontatie met Real Madrid. Napoli zal zo'n 10.000 supporters en clubicoon Diego Maradona meebrengen naar de Spaanse hoofdstad. De return in Napels is op dinsdag 7 maart.



Arek Milik zat net als vorige week tegen Bologna op de bank, maar kwam na zijn rappe revalidatie na zijn kruisbandblessure nog niet in actie.