Napoli zit Roma op de hielen na zege op Inter

'Fener' dankzij Sow in blessuretijd langs Rizespor

17:23 Fenerbahçe heeft op de valreep drie belangrijke punten gepakt in de Turkse competitie. De ploeg van coach Dick Advocaat stelde in eigen huis in blessuretijd de zege veilig tegen Rizespor, de nummer voorlaatst uit de Turkse Süper Lig (2-1).