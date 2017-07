Nederlaag voor Bosz met eerste keuze Dortmund

Bosz hechtte in Zwitserland extra veel waarde aan de test tegen de Spanjaarden. Hij liet bewust de elf spelers starten die hij momenteel als zijn beste team ziet, acht dagen voor het Super Cup-duel met Bayern München.



In het Zwitserse Winterthur betekende dat basisplaatsen voor onder anderen Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé en André Schürrle, die de driemansaanval vormden. Op het middenveld ruimde Bosz een plek in voor oud-Feyenoorder Nuri Sahin en voor Mario Götze, zijn misschien wel beste speler die op de terugweg is na een stofwisselingsziekte die hem sinds februari van het veld hield. Götze ging er volgens plan na een helft vanaf, maar Bosz wilde hem alvast laten merken dat hij als een belangrijke pion geldt in zijn plannen.



Het resultaat tegen Espanyol past naadloos in de wisselvallige voorbereiding. In het spel overtuigde Dortmund vanavond alleen de eerste helft. Toen kwam tot uiting dat Bosz bij zijn nieuwe club hetzelfde nastreeft als bij Ajax. Dominant voetbal, vroeg drukzetten, verloren ballen binnen 5 seconden terugwinnen door er met vier, vijf man tegelijk jacht te maken. Het eenrichtingsverkeer leidde ook tot drie, vier grote kansen, maar goals bleven uit. Na rust zakte het tempo, werd het allemaal slordiger en werd er ook weinig meer gecreëerd. Espanyol zorgde uiteindelijk zelfs voor de 0-1 na 80 minuten, een goal uit een spaarzame counter, na slecht verdedigen aan Duitse kant.



,,Dit was de eerste keer dat veel spelers 90 minuten maken in de voorbereiding. Dan calculeer je in dat constant druk zetten in de tweede helft niet altijd lukt'', zei Bosz. ,,Ik heb goede zaken gezien en zaken die beter moeten. Ik vind wel dat we bij Dortmund verder zijn dan ik in de eerste weken bij Ajax was. Daar ben ik lang bezig geweest om de juiste formatie op het middenveld te vinden.''



Dortmund oefent komende dinsdag ook nog een keer, maar tegen Atalanta Bergamo komt dan de tweede keus aan de aftrap. Bosz kan de komende weken in elk geval geen beroep doen op Marco Reus, Julian Weigl en aanvoerder Marcel Schmelzer.