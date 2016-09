Nederlandse 'amateur' traint met Eto'o

Tegenover RTV Noord noemt hij zijn proefperiode 'een geweldige kans'. ,,Eerdere jaren ben ik bij meerdere clubs op stage geweest, maar is het door meerdere oorzaken niet gelukt. Dit jaar heb ik me in de kijker kunnen spelen bij Antalyaspor."



Via een vriend van zijn oom, die zaakwaarnemer is, slaagde Yüksel er in om in beeld te komen bij Turkse clubs. In eerste instantie sluit hij nu aan bij de beloftenploeg, maar traint al mee met het eerste van Antalyaspor.



,,Het is echt aanpoten. Na de winterstop hoop ik definitief aan te sluiten bij de selectie", vertelt Yüksel over zijn ervaringen. Stiekem hoopt hij straks samen met spits Samuel Eto'o te spelen. ,,Tijdens zijn topjaren keek ik op de televisie naar hem. Nu kom ik hem tegen bij Antalyaspor. Prachtig gewoon."