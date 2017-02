Neres toont zich met fraai steekpassje bij Brazilië - 20

Touré en Jesus opgenomen in selectie City voor Champions League

2 februari Middenvelder Yaya Touré is opgenomen in de selectie waarmee Manchester City over een kleine drie weken aan de knock-outfase in de Champions League begint. AS Monaco, koploper in de Franse Ligue 1, is dan de tegenstander. De 33-jarige Ivoriaan was tot zijn onvrede in augustus buiten de groep gevallen die bij de UEFA was ingeschreven.