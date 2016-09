Neville stopt mogelijk voorgoed als trainer na Valencia-debacle

Neville was afgelopen seizoen gedurende vier maanden hoofdcoach van Valencia, maar hem werd in Estadio Mestalla de deur gewezen nadat hij slechts drie van de zestien wedstrijden had weten te winnen. Hij heeft laten weten in ieder geval de komende vijf jaar niet terug te keren in de voetballerij.



,,Het kan goed zijn dat ik nooit meer aan de slag ga als trainer. In ieder geval niet de komende vijf jaar. Sommige mensen vinden dat misschien jammer, maar ik niet", reageerde Neville die zei te druk te zijn met andere zaken zoals zijn investeringen in hotels en restaurants.



De oud-speler van United is mede-eigenaar van de semi-profclub Salford City. Neville was van 2012 tot 2016 assistent-coach bij het Engels elftal.