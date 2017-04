Neymar sneller bij 100 goals voor Barcelona dan Messi

Mariano Martín was het snelst bij de mijlpaal van 100 goals voor FC Barcelona. Hij had er slechts 99 wedstrijden voor nodig, al deed hij dit wel van 1939 tot 1948. De Hongaar László Kubala had in de jaren '50 103 wedstrijden voor Barça nodig om de grens van 100 goals te halen. De Uruguyaan Luis Suárez staat derde in dit lijstje. De voormalig Ajacied had sinds zijn komst van Liverpool in de zomer van 2014 slechts 120 wedstrijden voor Barcelona nodig om de 100 goals te halen. Samuel Eto'o had 157 wedstrijden nodig om de 100 aan te tikken na zijn komst van Real Mallorca in 2004.