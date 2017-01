Nog altijd de hoogmis van het Engelse voetbal

De FA Cup kan de carrière van spelers maken, maar ook breken. Howard Kendall won met Everton de Europa Cup II in De Kuip, twee landstitels en een FA Cup waarmee hij de meest succesvolle manager van The Toffees ooit werd. Toch was het bijna niet zover gekomen. Halverwege zijn derde seizoen staat Everton op plek 16 en raakt het geduld van de supporters op. Slechts 8000 fans kwamen af op het duel met Chesterfield. Op de andere 30.000 stoeltjes op Goodison Park lag een pamflet met de volgende tekst. "Kendall Out - 30,000 stay at home fans can't be wrong. Bring back attractive, winning football to Goodison Park."



Voor aanvang van de FA Cup-wedstrijd bij Stoke City hoort Kendall buiten het stadion gezang van duizenden meegereisde Everton-supporters. Hij zette het raampje van de bezoekerskleedkamer in het oude Victoria Stadium open en maande zijn spelers te luisteren. ,,There's your teamtalk. Now go out and don't let those fans down," was zijn enige boodschap. Het werkte. Everton won met 0-2 bij Stoke City en veroverde dat seizoen de FA Cup, het begin van de gloriejaren.