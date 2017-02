Olde Riekerink ontslagen bij Galatasaray

Turkse media meldden maandag al dat het ontslag aanstaande was. Galatasaray ging zondag in eigen stadion verrassend onderuit tegen degradatiekandidaat Kayserispor.



Olde Riekerink schoof in maart vorig jaar van de functie van hoofd opleiding door naar hoofdtrainer. De 53-jarige coach verving destijds de ontslagen Mustafa Denizli. Galatasaray won onder leiding van Olde Riekerink de Turkse beker. Dit seizoen ging het de laatste weken steeds minder goed. Drie van de laatste vijf officiële duels gingen verloren, waarna het bestuur dinsdag ingreep. Galatasaray is na twintig speelronden derde met vijf punten achterstand op koploper Besiktas.



Als voetballer kwam de in Hengelo geboren Olde Riekerink uit voor Sparta, Dordrecht en Telstar. Na jeugdteams en het tweede elftal van Ajax als coach onder zijn hoede te hebben gehad, kreeg Olde Riekerink het eerste van AA Gent onder zijn hoede. Daarna werkte hij nog bij FC Emmen, FC Porto (assistent) en Metallurg Donetsk (assistent). Olde Riekerink keerde in 2007 voor vier jaar terug bij Ajax, als hoofd opleidingen. Na een avontuur in China, belandde de Nederlander bij Galatasaray.



Igor Tudor wordt volgens Turkse media binnen korte tijd gepresenteerd als opvolger van Olde Riekerink. De Kroaat, oud-speler van het Italiaanse Juventus, is nu nog hoofdcoach bij Karabükspor, de huidige nummer tien in de hoogste Turkse voetbalklasse.