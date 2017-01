Ongelukkig basisdebuut Memphis bij Lyon

De ontvangst van de luidruchtige Kop Virage Nord was hartelijk, luid applaudisserend voor Memphis Depay, voor het eerst basisspeler bij zijn nieuwe club Olympique Lyon, in eigen huis tegen Lille OSC. Maar na een veelbelovend begin liep het eerste volwaardige optreden van de Nederlander op een teleurstelling uit: 1-2.

Door Sjoerd Mossou

Onnodig balverlies van uitgerekend Memphis leidde na 38 minuten tot de openingsgoal. De aanvaller leverde de bal in rond de middellijn, uit de daaropvolgende tegenaanval scoorde Lille met de nodige mazzel, door een van richting veranderd schot van Yassine Benzia: 0-1.

Bij de bezoekers ontbrak Anwar El Ghazi nog, de Ajax-aanvaller die elk moment zijn contract kan gaan ondertekenen bij Lille, middenmoter in de Franse competitie. Memphis speelde uiteindelijk 67 minuten, in de wetenschap dat de Nederlander ritme tekort komt, na een vruchteloos half jaar bij Manchester United.

Dat Olympique Lyon niet minimaal een punt pakte, mocht een klein wonder heten. Zeker na rust zocht de thuisploeg voortdurend de aanval, waarbij Mathieu Valbuena zelfs voor een volledig leeg doel niet wist te scoren. Memphis zelf was het dichtst bij in de 50ste minuut, met een vlammend schot uit een schier onmogelijke hoek.

De Nederlandse winteraankoop begon de wedstrijd dreigend, met een paar prima acties in het eerste kwart van de wedstrijd, veelvuldig de combinatie zoekend met spits Alexandre Lacazette. Tot grote kansen leidde het niet. Duidelijk is dat Memphis in een vrije rol vanaf links gaat spelen bij zijn nieuwe club, in een aanval met drie beweeglijke spitsen.

Bij vrije trappen moet Memphis voorlopig op zijn beurt wachten: Valbuena staat hoger in de pikorde. Na de wissel van de Nederlander ontbrandde de wedstrijd nog even dankzij twee strafschoppen, benut door Benzia (0-2) en Lacazette (1-2) Lyon zocht verwoed in de slotfase naar de gelijkmaker, maar die bleef uit.

