Ontevreden Luhukay in de clinch met clubleiding Stuttgart

Luhukay was na de thuisnederlaag vrijdag tegen FC Heidenheim (1-2) kritisch over het transferbeleid van technisch directeur Jan Schindelmeiser. De Nederlandse coach uitte zijn twijfels over de aankopen en had kritiek op het grote aantal nationaliteiten (vijftien) in zijn selectie.



Het leverde Luhukay woensdag een waarschuwing op van het bestuur van de club. ''We hebben hier met volwassen mensen te maken die hun verantwoordelijkheid moeten nemen en dat geldt met name voor de coach, een werknemer van de club'', zei de plaatsvervangend voorzitter Wilfried Porth over zijn zorgen.



VfB wil na de degradatie zo snel mogelijk terugkeren op het hoogste niveau in Duitsland maar staat met twee overwinningen en twee nederlagen uit vier duels op de negende plaats in de competitie.



Luhukay werd in mei aangesteld als trainer.