Ontslagen keeper Shaw: Had wel wat chilisaus op gemogen

Maandag werd de tweede keeper van amateurclub Sutton United wereldnieuws toen hij tijdens het FA Cup-duel met Arsenal (0-2) op de bank een Britse pie verorberde. Dat was in strijd met de gokregels van de FA. ,,De fans van Arsenal zongen steeds over me en riepen 'Who ate all the pies?' Het leek me wel geinig om een grote hap te nemen en met het broodje naar ze te zwaaien. Ik had er geen kwade bedoelingen bij."