Opluchting bij Muntari na vrijspraak

De speler van Pescara was zondag in het duel met Cagliari van het veld gelopen nadat hij bij de scheidsrechter had geklaagd over discriminerende geluiden door de thuisfans en daarvoor geel had gekregen. Het leverde Muntari zelfs een tweede gele kaart op. ,,Ik heb het gevoel dat er eindelijk iemand naar me luistert'', zei Muntari via spelersvakbond FIFPro. ,,De laatste dagen waren zwaar voor me, ik was woedend en heb me eenzaam gevoeld.''