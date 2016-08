Opzienbarende transfers op Deadline Day

De gekte van de transfermarkt is iets van deze eeuw. Sinds 2000 namen de transfersommen in rap tempo toe. Eerst vooral bij de topclubs in Italië en Spanje, snel daarna ook in Engeland. Zo'n tien jaar geleden ontstond daar langzaam het fenomeen 'Transfer Deadline Day', versterkt door de mediamachine Sky Sports. De laatste jaren werd Deadline Day een steeds groter en gekker circus, met urenlange liveshows vol bizarre transfers en hilarische fragmenten.



Nederland kent nog geen lange traditie aan grote transfers op Deadline Day, maar toch komen ook clubs hier soms in de verleiding om deals op het laatste moment af te ronden. Vaak wordt het beleid aan de kant geschoven, onder druk van verontruste supporters en slechte resultaten in de beginfase van het seizoen. Zo was Feyenoord tien jaar geleden in paniek na het vertrek van Dirk Kuyt naar Liverpool en Salomon Kalou naar Chelsea. Tot overmaat van ramp werd de competitie begonnen met een 3-0 nederlaag bij FC Groningen, een week later gevolgd door een doelpuntloos gelijkspel in de Kuip tegen Heracles Almelo. De roep om een nieuwe spits werd groter en groter. Peter Bosz, net aangetreden als technisch directeur, kwam in zijn zoektocht uit bij een overbodige spits bij rivaal Ajax. Angelos Charisteas kwam op de avond van 31 augustus 2006 naar Feyenoord. Vanaf het eerste moment was hij kansloos, Het Legioen moest niets van hem hebben. Na 11 treffers in 36 wedstrijden vertrok de Griekse spits een jaar later naar het Duitse FC Nürnberg.