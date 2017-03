'Oranje' Fenerbahçe met anderhalf been in halve finale

Vanden Borre gaat in Congo voetballen

12:10 China is tegenwoordig vanwege het grote geld in trek, en ook Amerika is voor veel voetballers (zeker op latere leeftijd) interessant. Anthony Vanden Borre gaat een hele andere kant op. De Belgische verdediger maakte vandaag bekend dat hij in Congo gaat voetballen, en wel bij de club Tout Puissant Mazembe.