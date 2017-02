Oscar direct trefzeker in Shanghai

De Braziliaan die afgelopen transferperiode voor een recordbedrag van zeventig miljoen euro naar China vertrok, scoorde tijdens een wedstrijd in de voorronde van de Aziatische Champions League. Oscar opende in de 34ste minuut de score in de wedstrijd met het Thaise Sukhotai (3-0).



Begin vorige maand scoorde Oscar ook al voor zijn Chinese werkgever. Dit gebeurde echter in een vriendschappelijk duel met Al-Batin, een club uit Saoedi-Arabië.



Shanghai SIPG acteert in de Chinese Super League, en heeft ook Hulk (ex-Zenit St. Petersburg) en Ricardo Carvalho (ex-Real Madrid) onder contract staan. André Villas-Boas (voormalig Chelsea) is de coach.