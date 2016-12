Oscar verruilt Chelsea voor Shanghai

Pellegri (15) evenaart record uit 1937

0:48 Genoa verloor met 1-0 bij Torino, maar toch schreef de club historie. Trainer Ivan Juric bracht in de 87ste minuut Pietro Pellegri in het veld, die pas vijftien jaar en 280 dagen oud is. Pellegri evenaarde volgens databureau Gracenote een stokoud record uit de Italiaanse topcompetitie. Amadeo Amadei was in 1937 precies even 'oud' toen hij debuteerde bij AS Roma.