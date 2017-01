Oud-PSV'er Hiljemark naar Genoa

AS Monaco naar finale Coupe de la Ligue

25 januari AS Monaco heeft zich geplaatst voor de finale van de Coupe de la Ligue, het tweede bekertoernooi in Frankrijk. De koploper van de competitie had tegen AS Nancy genoeg aan een doelpunt van Radamel Falcao, die de enige en winnende goal maakte in de blessuretijd van de eerste helft.