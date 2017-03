Oude krijger Defoe keert terug in Engeland-basis

VIDEO: Lukaku behoedt Belgen voor nederlaag tegen Griekenland

8:17 België is vanavond ontsnapt aan de eerste nederlaag in de WK-kwalificatiereeks. De 'Rode Duivels' leken op eigen veld te gaan verliezen tegen een zeer defensief Griekenland, maar een doelpunt van Romelu Lukaku in de voorlaatste minuut bezorgde het gastland alsnog een punt: 1-1.