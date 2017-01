'Over Messi in de Copa América zeurt niemand'

Welk land is favoriet om de Afrika Cup te winnen?

Kalusha (53): ,,Toen ik nog voetbalde waren er drie, vier favorieten. Dat is nu wel anders. Het gaat steeds meer gelijk op. Er zijn misschien wel tien ploegen die de Afrika Cup kunnen winnen. Zo maakt Egypte een comeback. Naast de gebruikelijke favorieten als Ivoorkust, Marokko, Algerije en Kameroen denk ik dat ook Burkina Faso en Tunesië een kans hebben. En natuurlijk gastland Gabon met Aubameyang. Algerije heeft op papier het meest talentvolle team. Met George Leekens, mijn oude trainer bij Cercle Brugge, heeft Algerije net een nieuwe bondscoach. Leekens kan Algerije met zijn ervaring aan meer zelfvertrouwen helpen, want dat is nu heel laag. Iedereen dacht dat ze zes punten uit de eerste twee WK-kwalificatiewedstrijden zouden behalen, maar dat is maar eentje geworden. Voor de bookmakers is Algerije een van de favorieten, maar het is dus even afwachten. Na de groepsfase is het eenvoudiger om de favoriet aan te wijzen. Je moet ook kijken naar de toernooivorm. Een andere belangrijke factor wordt het weer. Het gaat heel warm worden in Gabon (rond de 30 graden, red.). Veel spelers komen uit de Europese competities en in Europa is het winter. Misschien gaat een land als Zimbabwe, waarvan bijna alle spelers in Afrika spelen, daarvan profiteren.''

Sinouh (41): ,,Marokko is in elk geval geen favoriet. Natuurlijk hoop ik dat Marokko ver komt, maar ik vrees dat ze er in de eerste ronde uitvliegen. De laatste tijd zijn de prestaties al niet geweldig en nu komt daar ook het slechte selectiebeleid van bondscoach Renard bij. Renard heeft zo'n groot ego dat hij zijn beste speler (Hakim Ziyech, red.) thuis laat. In mijn tijd dat ik bij Marokko speelde, had je zelfs betere spelers dan nu. Daarnaast zijn er ook nog heel wat blessures. Ik denk dat het tussen Egypte, Algerije en Ivoorkust zal gaan. Ik hoop dat het Algerije wordt, want dat is een buurland van Marokko. De Algerijnen hebben een goede groep spelers. Gastland Gabon zie ik niet ver komen.''

Oliseh (42): ,,Ik heb nu wel zeven landen in mijn hoofd zitten die het kunnen winnen. Normaal gesproken is Algerije favoriet, maar de laatste tijd doen ze het niet zo goed. Bovendien hebben ze een nieuwe bondscoach. Dus het wordt afwachten. Ivoorkust wordt als titelverdediger door velen als favoriet gezien, maar ze moeten veel nieuwe voetballers inpassen. Dan gaat het erom of tijdens het toernooi de klik er is tussen de spelers.''