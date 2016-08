Paco Alcácer van Valencia naar FC Barcelona

Alcácer heeft een verkoopcontract van 100 miljoen euro in zijn contract staan. De goaltjesdief uit het plaatsje Torrent, aan de rand van Valencia, wordt pas na de interlandperiode gepresenteerd in Camp Nou. Alcácer zal bij Barcelona moeten gaan concurreren met grote namen: Lionel Messi, Neymar en Luis Suárez.



Alcácer kwam al op zijn achtste in de jeugdopleiding van Valencia CF terecht. Hij maakte zijn debuut op 11 november 2010 in een bekerwedstrijd tegen UD Logroñés. In het seizoen 2012/2013 werd hij verhuurd aan Getafe. Voor Valencia scoorde Alcácer 43 treffers in 123 duels. Voor de nationale ploeg van Spanje scoorde hij zes keer in dertien interlands, maar op het EK 2016 maakte hij geen onderdeel uit van de Spaanse selectie.



Zesde zomeraankoop voor FC Barcelona



Alcácer is de zesde aankoop van FC Barcelona deze zomer. Eerder werden de Franse verdedigers Samuel Umtiti en Lucas Digne, middenvelders André Gomes en Denis Suárez en de Nederlandse doelman Jasper Cillessen al naar Camp Nou gehaald.