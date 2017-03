'Palermo is betere investering dan Chelsea'

Lazio terug naar vierde plek na zege op Torino

13 maart Lazio heeft vanavond de vierde plek in de Italiaanse competitie weer overgenomen van Inter. De club uit Rome won in eigen huis met 3-1 van Torino. Lazio heeft twee punten meer dan Internazionale, dat afgelopen zaterdag dankzij een 7-1-zege op Atalanta naar de vierde plek was geklommen.