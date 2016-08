Paris Saint-Germain onderuit in Monaco

De regerend kampioen van Frankrijk kwam al na 13 minuten op achterstand in het Stade Louis II door een doelpunt van de Portugese middenvelder Joao Moutinho. Kort voor rust verdubbelde de Braziliaan Fabinho met een benutte strafschop de voorsprong voor AS Monaco.



Na 63 minuten spelen maakte de Uruguyaan Edinson Cavani, die na het vertrek van Zlatan Ibrahimovic de nieuwe centrumspits is bij PSG, de aansluitende 2-1. De Parijzenaars gingen daarna op zoek naar de gelijkmaker, maar via een ongelukkige eigen goal van de Ivoriaanse rechtsback Serge Aurier werd het duel tien minuten voor tijd beslist.



Vijfde in Ligue 1



Door de nederlaag in Monaco staat Paris Saint-Germain na drie speelrondes nu vijfde in de Franse Ligue 1. EA Guingamp, AS Monaco en OGC Nice gaan met zeven punten gedeeld aan kop. Olympique Lyon behaalde net als Paris Saint-Germain zes punten uit de eerste drie duels, maar heeft een beter doelsaldo.



Vorig seizoen verloor Paris Saint-Germain slechts twee duels in de competitie. Op 28 februari werd met 2-1 verloren bij Olympique Lyon en op 20 mei werd thuis met 0-2 verloren van AS Monaco.