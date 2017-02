Paris Saint-Germain zet druk op medekoploper AS Monaco

Liverpool doet The Sun in de ban

17:17 Liverpool weigert de Engelse tabloidkrant The Sun de toegang tot Anfield en het trainingscomplex van de club. De ban is ingesteld vanwege de berichtgeving van de krant in de dagen na de Hillsboroughramp op 15 april 1989, waarbij 96 supporters van Liverpool in de verdrukking om het leven kwamen.