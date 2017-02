Partizan-speler in tranen van het veld na racistische spreekkoren

En of het nog niet allemaal genoeg was, onthulde de RAD-aanhang vlak voor het eind van de wedstrijd een spandoek waar racistische teksten op te lezen waren. De scheidsrechter legde het spel stil en maakte duidelijk dat het racistische gedrag moest stoppen, maar dit mocht niet baten.



Na het laatste fluitsignaal stak Luiz zijn middelvinger op naar de thuissupporters, die daarop tot rust gemaand moesten worden door de politie. Of zijn gebaar gevolgen gaat krijgen, moet nog blijken. Partizan-coach Marko Nikolic is er in ieder geval duidelijk over. ,,Waarschijnlijk zal de bond Luiz straffen voor zijn gebaar, maar ze zouden eens moeten kijken naar de acties van de Rad-aanhang'', aldus Nikolic.



Luiz reageerde na afloop ook op de gebeurtenissen tijdens de wedstrijd. ,,De volledige negentig minuten hadden de Rad-supporters het op mij voorzien. Ik hou van Servië en de mensen hier, dat is ook waarom ik zo emotioneel werd. Ik wil dit zo snel mogelijk vergeten.'' Ook de spelers van de thuisploeg deden volgens Luiz niks om het gedrag van het publiek te doen stoppen. ,,Ik ben ook erg teleurgesteld in de spelers van de tegenstander. Zij steunden het publiek.''