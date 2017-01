Payet en andere saboteurs krijgen uiteindelijk vaak hun zin

Als zijn oud-club Olympique Marseille zich begin januari meldt, knapt er iets bij Payet. Van de liefde voor West Ham United en het Olympisch Stadion is opeens niets meer over. De middenvelder moet en zal terug naar de Franse havenstad. Hij maakt zijn vertrekwens bekend bij de Hammers en weigert nog een minuut voor de club te spelen.



Kamp-Payet schuwt geen enkel middel om een transfer te forceren. The Mirror beweert dat de speler een blessure wil veinzen als hij wordt verplicht om voor West Ham te spelen. Trainer Slaven Bilic reageert aangeslagen. ,,Ik voel me boos en in de steek gelaten. Ik, de rest van de staf, de spelers; we hebben altijd alles voor hem gedaan.” Aanvoerder Mark Noble is helemaal klaar met Payet. ,,Ik heb geen idee waarom hij dit doet. Maar ik weet wel dat als iemand niet langer voor deze club wil spelen, hij beter snel kan oplazeren.” Woedende fans roepen op de afbeelding van Payet op het stadion te bekladden.



Omdat West Ham United zijn sterspeler niet zomaar laat vertrekken, zitten club en speler in een impasse. ,,Als Marseille zaken wil doen, dan moeten ze weten dat we Payet niet goedkoop laten gaan, als we dat überhaupt doen”, zei vice-voorzitter Karren Brady zaterdag nog tegen The Sun. En Sky Sports meldt vanavond dat ook een derde bod van Marseille is afgeketst. De club zou zich nu op andere spelers focussen.



Het verleden leert echter dat de meeste spelers die werk weigeren uiteindelijk toch bij de gewenste club terechtkomen.