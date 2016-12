Pellegri (15) evenaart record uit 1937

VIDEO: Gent-spelers woedend op Nuytinck

22 december Anderlecht heeft vanavond in de Belgische competitie met 2-3 gewonnen bij AA Gent. De thuisclub speelde bijna een uur in ondertal, nadat Anderson Esiti in de 37ste minuut met rood van het veld was gestuurd. De Nigeriaanse middenvelder moest vertrekken nadat hij op het been van Bram Nuytinck was gaan staan. De Nederlandse verdediger van Anderlecht kwam zelf ook gevaarlijk inglijden.