Pereira zag Ibra en Pogba komen: Ze zullen het team helpen

Neymar loodst Brazilië naar zege op Colombia

8:33 Brazilië, dat nog nooit ontbrak op een WK, dreigde met een verliespartij tegen Colombia in de gevarenzone te geraken in de kwalificatiepoule in Zuid-Amerika. Een kwartier voor tijd zorgde sterspeler Neymar er met een schot in de verre hoek echter voor dat de drie punten in Brazilië bleven: 2-1.