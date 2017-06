Pérez voor vijfde termijn voorzitter van Real Madrid

De voormalige bouwondernemer begint aan zijn vijfde termijn als baas van de Spaanse grootmacht. Pérez nam de voorzittershamer in 2000 over van Lorenzo Sanz en leidde met spectaculaire uitgaven een nieuw tijdperk in. Na een paar tegenvallende jaren stapte Pérez in 2006 echter op, om drie jaar later weer terug te keren. De Spanjaard verbrak transferrecords door eerst Cristiano Ronaldo (94 miljoen euro) en later Gareth Bale (100 miljoen) naar de Spaanse hoofdstad te halen.