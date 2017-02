Piepklein Sportfreunde Lotte stunt in DFB Pokal

Nadat het eerder dit seizoen al won van Werder Bremen en Bayer Leverkusen bond Sportfreunde Lotte vanavond in het eigen Frimo Stadion in de achtste finale 1860 München met 2-0 aan de zegekar. Jaroslaw Linder en Kevin Freiberger zorgden voor de treffers.



Het piepkleine clubje uit Lotte - een plaatsje vijftig kilometer ten oosten van Hengelo - speelt pas sinds vorig jaar zomer in de derde Bundesliga. Daarvoor speelde het zes seizoenen in de Regionalliga West. Na de promotie vorig seizoen draait Sportfreunde Lotte dit seizoen knap mee in de derde Bundesliga. Het staat na 21 duels zevende.



Lang was het vandaag nog onzeker of het duel wel kon worden gespeeld. Vanmiddag lag er een flinke sneeuwlaag op het veld, die met man en macht werd verwijderd.