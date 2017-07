Pijnlijk nederlaag voor Galatasaray bij Östersunds FK

Saman Ghoddos bracht Östersunds FK in de 69ste minuut op voorsprong in de Jämtkraft Arena (8.466 plaatsen) in Östersunds, een stadje in het westen van Zweden. Invaller Jamie Hopcutt maakte er kort voor tijd zelfs 2-0 van, waardoor Galatasaray volgende week bij de return in de eigen Türk Telekom Arena in Istanbul alles op alles moet zetten om door te gaan naar de volgende ronde.