Pijnlijke nederlaag ManUnited bij Gunners

Granit Xhaka en Danny Welbeck maakten in het eerste kwartier na de rust de twee treffers. Met de zege maakte Arsenal na 25 wedstrijden een einde aan de ongeslagen reeks van Manchester United in de Premier League. Arsenal naderde United weer tot op twee punten. De Londenaren hebben ook nog een wedstrijd minder gespeeld.



Coach José Mourinho, die voor het eerst in dertien duels verloor van Arsène Wenger, zag zijn ploeg in de competitie voor het laatst verliezen op 23 oktober vorig jaar bij Chelsea (4-0). Sindsdien werd er dertien keer gewonnen en twaalf keer gelijkgespeeld, waardoor Manchester vijfde staat op vier punten van stadgenoot City.



Na rust drukte Arsenal het krachtsverschil uit in doelpunten. Granit Xhaka zag zijn schot via de rug van Ander Herrera in het doel van David De Gea belanden. Drie minuten later scoorde Danny Welbeck opnieuw voor Arsenal in een wedstrijd tegen zijn oude ploeg, waar Daley Blind de hele wedstrijd op de bank bleef.