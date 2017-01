Pijnlijke uitglijder Galatasaray

De Turkse topclub blijft daarmee op drie punten van koploper Basaksehir steken. De lijstaanvoerder moet morgen op bezoek bij Fenerbahçe.



Galatasaray, met Nigel de Jong maar zonder Wesley Sneijder, kwam in de eerste helft op voorsprong door Yasin Öztekin. De Oekraïner Evgen Seleznev maakte nog voor rust gelijk voor de thuisploeg. Serdar Deliktas bezorgde de club uit het noorden van Turkije in de 82e minuut de zege. Hakan Balta van Galatasaray werd in de slotfase nog na een tweede gele kaart van het veld gestuurd.