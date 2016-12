Plannen voor nieuw stadion RB Leipzig van de baan

Directeur Oliver Mintzlaff van RB Leipzig wilde niet vertellen voor hoeveel geld het stadion van eigenaar wisselt. ,,Maar deze beslissing is een goed signaal voor onze supporters en de hele stad Leipzig'', zei hij ,,Nu is het aan de gemeente om de verkoop goed te keuren. Dat gebeurt denk ik in februari.''



RB Leipzig had ook plannen liggen voor een nieuw stadion. Burgemeester Burkhard Jung van Leipzig was geen groot voorstander van dat plan en stelde al eens voor de huidige capaciteit van 42.558 toeschouwers te verhogen naar 57.000.



RB Leipzig speelde bij de oprichting in 2009 nog in de Oberliga, het vijfde niveau van Duitsland. De ploeg streed afgelopen woensdag in een rechtstreeks duel met Bayern München om de koppositie en officieuze titel van winterkampioen. De kampioen uit Beieren zegevierde met 3-0, waardoor RB Leipzig als nummer twee de winterstop in gaat.