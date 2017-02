Pochettino: Janssen moet zich meer manifesteren

Janssen zat donderdag in het duel uit de Europa League met AA Gent niet eens op de bank. Harry Kane, de spits nummer één bij de Londense club, liep in dat duel een knieblessure op en blijft morgen mogelijk aan de kant. Dat Janssen dan een kans krijgt is al niet meer vanzelfsprekend. Sinds een FA-Cupduel begin januari startte hij niet meer in de basis en kwam hij in vier invalbeurten tot slechts 59 speelminuten. ,,Hij moet zich meer manifesteren en dan zien we wel'', zei Pochettino, die zondag wellicht kiest voor de Zuid-Koreaan Son Heung-min in de spits.