Politie doet onderzoek naar Agüero na incident met steward

Sterling dompelt Bournemouth in 97ste minuut in rouw én pakt rood

16:21 Manchester City heeft in zijn derde competitieduel ternauwernood opnieuw duur puntenverlies weten te voorkomen. De titelfavoriet in de Premier League won door een goal van Raheem Sterling, die meteen na zijn treffer rood pakte, in de 97ste minuut van het nog puntloze Bournemouth: 1-2.