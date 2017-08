'Premier League grijpt in: transfermarkt moet sluiten vóór competitiestart'

Strootman schrikt van grote oefennederlaag: Dit sloeg nergens op

14 augustus Het was slechts een nederlaag in een oefenwedstrijd, maar toch kwam 4-1 nederlaag tegen het Spaanse Celta de Vigo gisteren hard aan bij AS Roma. ,,Het was heel slecht'', zei Kevin Strootman. ,,Verliezen is altijd vervelend, maar op deze manier is het bijna onacceptabel.''