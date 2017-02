Premier League maakt voor het eerst winst tijdens wintertermijn

In de afgelopen transferperiode spendeerden clubs het hoogste bedrag in de laatste zes jaar, toch kwam er bijna vijftig miljoen euro meer binnen dan dat er uitgegeven werd. Dit meldt de BBC op basis van cijfers van accountantkantoor Deloitte.



Dat de clubs zoveel binnen kregen deze termijn is niet alleen aan de clubs uit China te danken. ,,De verkoop van Oscar, Dimitri Payet, Odion Ighalo en Memphis Depay zorgden voor hoge inkomsten. Ook de verkopen aan clubs uit het Championship hielpen in de totstandkoming van dit recordbedrag'', aldus een woordvoerder van Deloitte.



De duurste uitgaande transfer was Oscar, die voor meer dan zeventig miljoen euro Chelsea verruilde voor Shanghai SIPG. De aangetrokken speler met de hoogste waarde was Gabriel Jesus, hij kwam voor 32 miljoen euro over van Palmeiras.