Preud'homme stopt bij Club Brugge

Vorig seizoen behaalde Preud'homme de Belgische landstitel en een jaar eerder won hij met Club Brugge de nationale beker. De 58-jarige Preud'homme was eerder hoofdcoach van FC Twente. Met de Enschedeërs liep hij in 2011 op de laatste speeldag, uit bij Ajax, de landstitel mis.



,,Ik verlaat Club Brugge met het allerbeste gevoel", laat de oud-trainer van FC Twente optekenen op de clubsite. ,,Ik heb in vier jaar tijd goede resultaten behaald met deze club en voelde mij vanaf dag één thuis. De samenwerking met mijn staf en het bestuur was een plezier en we mogen trots zijn op het geleverde werk, maar na 40 onafgebroken seizoenen op het hoogste niveau ben ik toe aan rust.''