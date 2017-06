Protesteren: een typische voetbalziekte

ColumnAD-columnist Sjoerd Mossou over een van de meest voetbalspecifieke ziektes: protesteren. ''Protesteren is een cynische vorm van investeren geworden: wie het meest overtuigend zeikt, heeft er later wellicht voordeel van.''

Door Sjoerd Mossou

Marco van Basten wil dat voetballers voortaan minder protesteren bij de scheidsrechter. Met de FIFA heeft onze Chief Officer for Technical Development een doorvlochten 'Play Fair'-plan gemaakt, onder andere bedoeld om paal en perk te stellen aan het geklaag, het gezeur, het gemekker en het theater.



Dat lijkt me een goed idee. Protesteren is één van de meest voetbalspecifieke ziektes, samen misschien met de schwalbe. Het is een geïsoleerde vorm van raar gedrag, een fenomeen dat je vrijwel nergens anders tegenkomt dan op een voetbalveld.



Tegen pakweg een bekeuring wordt heus ook wel eens geprotesteerd, maar je ziet zelden dat alle autopassagiers vervolgens fulminerend en hevig gebarend om de verkeersagent heen gaan staan.



(Het zal vast wel eens voorkomen, maar niet elke week duizenden keren.)

Om voetbalprotesten kun je soms best lachen. In Argentinië hadden we ooit de grootste lol om de totale, krankzinnige opgefoktheid rond scheidsrechters.



Om al die arme scheidsrechtertjes die door de ME het veld af werden geëscorteerd, belaagd met muntjes en schoenen en speeksel, vaak zonder ook maar één discutabele beslissing te hebben genomen.



In Turkije protesteren ze om werkelijk elke ingooi, en anders wel om de toss, wat op zich wel grappig is, mits je er niet elke week naar hoeft te kijken. Ook mooi: het typisch Italiaanse klaaggebaar, met de hand iets voor de mond en de vingers bij elkaar geduwd (en dan heel verongelijkt kijken).

Maar vooral is het erg gênant natuurlijk - en een walgelijk voorbeeld voor onze kinderen bovendien. Een verdediger die een tegenstander neer schopt, volkomen terecht een kaart krijgt, maar vervolgens misbaar maakt tot hij een ons weegt. Handen ten hemel. Hoofdschudden.



Primaire emoties zijn soms inherent aan de adrenaline van sport. Het probleem zit hem hier in het collectieve, berekenende, voortdurende protest tegen werkelijk alles.



Protesteren is een cynische vorm van investeren geworden: wie het meest overtuigend zeikt, heeft er later wellicht voordeel van. Je kunt het publiek er in mee krijgen, maar met een beetje geluk bespeel je vooral de scheidsrechter.