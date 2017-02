PSG laat na droomweek punten liggen in Franse titelrace

Tegen FC Barcelona leek iedere aanval van PSG afgelopen dinsdag raak. Zonder Ángel di María lukte het Julian Draxler en Edinson Cavani vijf dagen later niet om de bal in het doel te krijgen. Marco Verratti kwam na rust in het veld, maar de Italiaan kon het verschil ook niet maken.



De ploeg van de Spaanse coach Unai Emery verzuimde daarmee te profiteren van het puntenverlies van AS Monaco afgelopen vrijdag. De koploper in de Franse competitie redde vrijdag ternauwernood een punt bij SC Bastia (1-1). PSG komt door het punt op 56 punten, evenveel als Olympique Nice, maar drie punten minder dan AS Monaco.