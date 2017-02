Qatar geeft 500 miljoen euro per week uit voor WK voetbal

Het WK voetbal wordt in 2022 georganiseerd in het bloedhete Qatar en om alles in goede banen te leiden, geeft de oliestaat bijna 500 miljoen euro per week uit. Het totale kostenplaatje stijgt tot boven de 187 miljard euro, zo maakt het ministerie van Financiën bekend.

Volgens de minister Ali Shareef Al-Emadi zijn de enorme bedragen nodig om het land klaar te stomen voor het gigantische evenement. Vooral op het gebied van infrastructuur investeert Qatar. Niet alleen de stadions, maar ook wegen, ziekenhuizen en een hotel moeten worden gebouwd.

De minister zegt tegenover The Guardian dat 90 procent van alle contracten al vergeven is en dat alles volledig op schema loopt. Al-Emadi benadrukt dat het WK niet het duurste ooit zal zijn. ,,Als je puur naar het voetbal kijkt niet. We investeren 187 miljard euro in de infrastructuur."

Het geld dat opzij gezet voor het WK is volgens het ministerie volledig veilig. Afgelopen jaar had Qatar voor het eerst in 15 jaar een begrotingstekort. Het rijke land kwam zo'n 11 miljard euro tekort. Ook dit jaar zal er een begrotingstekort zijn, maar daar zal het WK niet onder leiden.