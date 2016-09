Qatar mogelijke sponsor nieuwe stadion Spurs

De Premier League-club uit het noordoosten van Londen is bezig met de bouw van een nieuw stadion, dat in 2018 klaar moet zijn. Een deel van White Hart Lane is dit seizoen al onbruikbaar. Daarom speelt Spurs onder meer de Champions League-wedstrijden op Wembley. Volgend jaar is White Hart Lane zelfs helemaal gesloten en werkt Tottenham ook de Premier League-wedstrijden af op Wembley.



Voor de CL-wedstrijd van vanavond tegen AS Monaco zijn 80.000 tickets verkocht. Een bevestiging van de grote binnenlandse supportersschare, die ze goed kunnen gebruiken bij het binnenhalen van een grote wereldwijde partner.