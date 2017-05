Promes stelt landstitel zo goed als veilig met Spartak Moskou

Door de overwinning is het verschil met achtervolger CSKA Moskou tien punten, met nog maar drie wedstrijden te gaan. Alleen Zenit kan eventueel nog roet in het eten gooien, al is die kans minimaal. Spartak heeft een voorsprong van elf punten op de ploeg uit Sint-Petersburg, die nog een wedstrijd minder heeft gespeeld. .