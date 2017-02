Racisme-inspecteur WK: Er bestaat geen racisme in Rusland

,,Er is geen racisme in Rusland, simpelweg omdat het niet bestaat’’, zei de 41-jarige Smertin twee jaar geleden tegen de BBC. ,,Racisme in Rusland is net als mode. Het komt uit het buitenland, uit verschillende landen. Een jaar of tien geleden hebben misschien een paar fans een banaan naar zwarte gasten gegooid – maar dat was alleen maar voor de gein. Volgens mij zet de media een verkeerd beeld neer van Rusland.’’