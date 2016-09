Raiola: Pogba zal komende tien jaar gaan domineren

,,Het is waar dat Pogba nog niet op zijn best is, maar mensen zien soms het grotere plaatje niet. Hij zal de komende tien jaar gaan domineren. Pogba is de verloren zoon van United", belooft de zaakwaarnemer.



Raiola verklaart dat hij Pogba al eerder naar de Premier League had kunnen brengen, maar dat de twee toch besloten om te wachten. ,,Juventus wilde graag voor de Champions League gaan en gaven hem het shirt met rugnummer 10. Terwijl hij nog een jaar in Italië bleef spelen, werkte ik aan een exit-plan. We kregen twee aanbiedingen uit de Premier League en twee uit andere competities."



,,Paul zei dat United in zijn hart zat en de mensen daar wilden hem vorig jaar al graag terughalen", gaat de 48-jarige Italiaanse Nederlander verder. ,,Mourinho wilde hem toen ook naar Chelsea halen. Dus toen die twee deze zomer samen kwamen, wisten we dat het goed zat."



Zlatan

Raiola wist ook Zlatan Ibrahimovic te herenigingen met Mourinho. ,,Dat creëerde het gevoel van 'we are Manchester United, now come try to f*** us!'"



,,Zlatan past perfect bij het United-merk. Hij is de personificatie van onbevreesdheid en heeft een winnaarsmentaliteit die hij combineert met pure klasse", looft de spelersmakelaar zijn Zweedse pupil.