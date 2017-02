'RB Leipzig mogelijk geweerd uit Champions League'

Uiterlijk begin juni moet de UEFA zijn standpunt bekendmaken. In het geval de Europese voetbalbond slechts één van beide clubs toelaat in Europa, spreken de reglementen in het voordeel van Salzburg. De club die als hoogste eindigt in de eigen competitie krijgt namelijk voorrang. Bij het veroveren van de landstitel is het ticket voor Salzburg, dat momenteel aan kop gaat in de Oostenrijkse competitie. Leipzig heeft in de Duitse Bundesliga een achterstand van vijf punten op Bayern München.