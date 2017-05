Real Madrid zet tegen Celta reuzenstap richting titel

De wedstrijd werd vanwege Reals deelname aan de Wereldbeker verplaatst naar 4 februari, maar door de zware weersomstandigheden was een deel van het dak van Estadio Balaídos losgekomen. Celta gaf vervolgens aan de veiligheid van de fans en spelers niet te kunnen garanderen en dus kon het duel toen geen doorgang vinden.



Al vrij vroeg in de eerste helft opende Cristiano Ronaldo de score voor Real, dat met de best mogelijke ploeg aan de start verscheen in Balaidos. De 0-1 van de Portugees was ook meteen de ruststand. In de tweede helft was het weer Ronaldo die vroeg wist te scoren. Celta deed vervolgens nog even iets terug via ex-Feyenoorder John Guidetti, maar direct daarna tekende Karim Benzema voor de 1-3. Toni Kroos zette de eindstand op het bord.