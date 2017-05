Real Madrid maakt ook tegen Sevilla geen fout

Real Madrid heeft de eerste landstitel sinds 2012 bijna binnen. Het team van Zinedine Zidane heeft in de laatste twee wedstrijden in de competitie nog vier punten nodig om zeker te zijn van het kampioenschap.

Cristiano Ronaldo scoorde tegen Sevilla twee keer en bracht zijn totaal namens Real Madrid daarmee op 401 goals. Nacho Fernandez zette Real Madrid al na tien minuten op voorsprong met een snel genomen vrije trap. Halverwege de tweede helft maakte Cristiano Ronaldo zijn 400ste in het shirt van Real Madrid, in 391 wedstrijden. Stevan Jovetic deed kort na rust wat terug namens Sevilla, maar in de tweede helft bepaalden Cristiano Ronaldo en Toni Kroos de eindstand op 4-1.